Encerrada a fronteira de darfur do sul com a Líbia e RCA

O Sudão decidiu encerrar as suas fronteiras terrestres com Líbia e a República Centro Africana (RCA), anunciou, ontem, uma fonte do Governo local, citada pela Reuters.

Fotografia: DR

Trata-se da concretização de uma ameaça que vinha sendo feita pelos militares sudaneses desde a demissão do Presidente Omar al-Bashir, no passado dia 1 de Abril.

Numa breve nota, divulgada pelo novo Governo do Sudão, é referido que a decisão foi tomada em concertação com as autoridades da província de Darfur e visam travar a entrada no

país de “elementos desestabilizadores” provenientes da Líbia

e da RCA.