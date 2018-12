Mundo

Encerradas investigações à morte de Habyarimana

A Justiça francesa deu ontem por encerrada uma longa investigação sobre as causas da queda do avião que transportava o antigo Presidente do Ruanda, Juvenal Habyarimana, na sequência da qual ele viria a morrer, em 1994, seguindo-se depois o famigerado período do genocídio.

Morte de Juvenal Habyarimana motivou genocídio no Ruanda

Quatro anos depois do incidente, as autoridades gaulesas deram início à investigação a pedido dos familiares dos membros da tripulação, todos de nacionalidade francesa.

Na altura, alguns juízes chegaram a acusar os rebeldes tutsis, liderados pelo actual Presidente Paul Kagame, de responsabilidades pelo abate do avião, tendo mesmo sido emitidos alguns mandados de captura contra alguns dos seus principais colaboradores.

Finalmente, no passado dia 21, as acusações foram retiradas, disse uma fonte judicial francesa citada pelas agências internacionais.

Na base desta decisão, que já havia sido recomendada em Outubro por diversos procuradores judiciais, está a insuficiência das provas reunidas que pudessem incriminar os suspeitos e levar a uma condenação em tribunal.

Os advogados da viúva de Juvenal Habyarimana, Agathe, disseram à agência France Press que tencionam recorrer desta decisão, por a entenderem como uma “forma de resignação” e dentro de um “contesto político de aproximação ao Ruanda”.

O avião que transportava Juvenal Habyarimana terá sido abatido por um míssil, em Abril de 1994, dando origem ao genocídio que provocou 800 mil mortos, entre tutsis e hutus moderados.

O então Presidente Habyarimana era da etnia Hutu e tinha acabado de assinar um acordo com rebeldes tutsis, viajando todos para Kigali no avião que viria a ser abatido.