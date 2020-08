Encontrada criança com vida nos escombros de edifício que ruiu na Índia

Malanje quer sobas e jovens a “vigiarem” obras do PIIM

O governador provincial de Malanje, Norberto dos Santos “Kwata Kanawa”, aconselhou domingo, no município do Quela (115 quilómetros a nordeste da cidade de Malanje), os jovens e as autoridades tradicionais a fiscalizarem as obras inseridas no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).