Encontrada bomba em casa dos Clinton

Accionista do BFA valoriza as reformas

O presidente executivo do BPI, o banco português que partilha com a Unitel, com 48,1 por cento, o capital do BFA, afirmou na terça-feira que a nova taxa cambial do kwanza e o pedido de intervenção económica do Fundo Monetário Internacional (FMI) são duas medidas “que podem ter impacto positivo” para Angola.