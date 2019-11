Mundo

Encontradas 16 pessoas em camião que seguia viagem para Inglaterra

Dezasseis migrantes, entre os quais quatro menores, foram encontrados escondidos num camião que estava prestes a embarcar para Inglaterra a partir da Holanda, informou, ontem, a Polícia holandesa.

Fotografia: DR

“A Polícia encontrou 16 estrangeiros num camião em IJmuiden”, cidade portuária da costa oeste da Holanda, explicaram as autoridades. O camião transportava peças de carro entre as quais estavam escondidos os estrangeiros, acrescentaram, explicando que a descoberta foi feita depois de o próprio motorista do camião, um cidadão turco de 45 anos, ter contactado os seguranças, antes de embarcar no 'ferry', para relatar depois de ter ouvido barulho nas traseiras do veículo. A Polícia encontrou quatro meninos menores, uma mulher e 11 homens de diferentes nacionalidades e foi aberta uma investigação.