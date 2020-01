Mundo

Encontrado morto o gestor de conta de Isabel dos Santos

Nuno Ribeiro da Cunha, um dos principais directores do EuroBic e o gestor da conta da Sonangol através da qual terão sido efectuadas algumas das transferências suspeitas reveladas no caso “Luanda Leaks”, foi encontrado ontem morto na sua residência em Lisboa, no Restelo.

Fotografia: DR

Este desfecho surge alguns dias depois de o mesmo gestor ter sido encontrado com ferimentos graves na casa de férias da família, no dia 7 de Janeiro, em circunstâncias suspeitas. No dia da morte, foi constituído arguido pela Procuradoria-Geral da República de Angola.

A notícia do primeiro incidente dava conta que a Polícia Judiciária portuguesa (PJ) estava a investigar uma possível suspeita de tentativa de homicídio ligada ao caso que envolve Isabel dos Santos. Na altura, Nuno Ribeiro da Cunha tinha sido encontrado pela empregada com ferimentos graves nos pulsos e no abdómen. À PJ terá dito ter-se tratado de uma tentativa de suicídio ligada a uma depressão, mas os inspectores não terão acreditado. A Judiciária terá mesmo apreendido o telemóvel do gestor bancário, para tentar perceber se estaria a ser coagido para apresentar aquela versão.

De acordo com revelações do “Luanda Leaks”, Nuno Ribeiro Cunha foi o gestor que autorizou pelo menos uma das transferências, no valor de mais de 38 milhões de dólares, realizada no dia 16 de Novembro de 2017, o dia seguinte ao anúncio da exoneração de Isabel dos Santos da liderança da Sonangol e o dia da tomada de posse do seu sucessor, de uma conta da petrolífera angolana no EuroBic, em Lisboa.