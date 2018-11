Mundo

Encontrado submarino desaparecido há um ano

O submarino argentino San Juan, que desapareceu a 15 de Novembro de 2017 com 44 tripulantes, foi descoberto na sexta-feira no Oceano Atlântico, informou a Marinha daquele país em comunicado.

Fotografia: DR

“O Ministério da Defesa e a Marinha da Argentina informam que a investigação do ponto número 24 pelo (navio responsável pelas buscas) Ocean Infinity, a 800 metros de profundidade, permitiu a localização positiva da ARA San Juan”, lê-se numa publicação na rede social Twitter. Desde Setembro, a pesquisa foi conduzida pela Ocean Infinity, uma empresa norte-americana privada, que deveria detê-los até Fevereiro.

“O barco da Ocean Infinity decidiu fazer uma nova busca e, graças a Deus, conseguiu encontrar a área”, onde o submersível se afundou, disse ao canal argentino Todo Noticias o porta-voz da Marinha, Rodolfo Ramallo.

No final de 2017 e no início de 2018, navios de uma dúzia de países tentaram localizar o submarino, sem sucesso, e a Marinha prosseguiu a busca com poucos recursos. “Agora é outro capítulo que se abre. Depois de analisar o estado do submarino, vamos ver como proceder”, acrescentou o porta-voz.

A 15 de Novembro de 2017, o submarino, de fabrico alemão, comunicou pela última vez a sua posição, quando regressava desde o porto austral de Ushuaia à base, no mar da Prata.

Familiares dos 44 tripulantes afirmaram à Agência Efe estarem “muito emocionados” com a notícia. A informação chegou um dia depois da homenagem, com emocionantes actos em Mar del Plata, do primeiro aniversário da falta de notícias do submarino, nos quais os entes queridos dos 44, além de homenageá-los, exigiram que prosseguissem as buscas, ao mesmo tempo que o Presidente do país, Mauricio Macri, reafirmou o compromisso de envidar esforços para se conhecer a verdade.