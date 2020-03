Mundo

Encontrados corpos de migrantes que tentaram entrar na Turquia

Os corpos de sete migrantes que morreram congelados ao tentar entrar na Turquia a partir do Irão foram localizados numa área montanhosa na província de Van, no Sudoeste do país, segundo os “media locais.

Os mortos, cidadãos do Afeganistão, Paquistão e Síria, foram localizados por equipas de resgate a um quilómetro do território turco, perto do Monte Ararat.

As autoridades turcas estimam que fazem parte de um grupo de 13 migrantes que morreram em Fevereiro quando foram surpreendidos por uma tempestade de neve na fronteira, mas cujos corpos não puderam ser localizados porque a neve impedia o acesso à área.

A fronteira turco-iraniana é um local habitual de passagem clandestina de migrantes e todos os invernos morrem pessoas a tentar entrar na Turquia ao serem surpreendidas pela mudança do tempo na região.