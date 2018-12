Mundo

Encontrados dez mil dólares dentro de mala

Um homem tinha acabado o treino de ginásio e dirigia-se para casa, na quinta-feira, quando viu uma mala azul da marca de luxo Chanel encostada à parede da estação de metro de West 66th Street and Broadway, em Manhattan, nos Estados Unidos.

Fotografia: DR

“Apanhei-a e olhei para o interior rapidamente para perceber se havia alguma identificação, mas só vi um pedaço de papel em russo”, descreve Richard Taverna, de 63 anos, ao “West Side Rag”, citado pela Associated Press.

Já em casa, com um pouco mais de calma, quis investigar melhor para perceber se conseguia encontrar o proprietário da mala. Foi então que descobriu que o papel era afinal um envelope com cem notas de 100 dólares.

Na sexta-feira de manhã pegou na mala e no seu conteúdo valioso e dirigiu-se à esquadra da polícia mais próxima. Mas não sem antes espalhar o dinheiro em cima de uma mesa e tirar uma fotografia, afinal não é todos os dias que se encontra uma pequena fortuna.

Felizmente, uma mulher tinha reportado o desaparecimento do dinheiro às autoridades antes de voltar para a Rússia. Quando voltar aos Estados Unidos, em Janeiro, graças a Richard, o dinheiro estará à sua espera.

O Capitão Timothy Malin, da NYPD, revelou que os agentes da esquadra não podiam ter Richard em melhor conta depois do seu gesto. “Atrevo-me a dizer que foi um milagre de Natal”, disse.