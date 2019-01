Mundo

Encontrados em armazém carros novos com 25 anos

Se é daqueles condutores que acreditam que antigamente é que os carros eram bons, então esta descoberta vai parecer um presente de Natal atrasado. Nada menos do que 11 BMW Série 5 foram encontrados abandonados num armazém na Bulgária. O melhor é que estão quase novos, pois têm todos a mesma quilometragem com que saíram do concessionário.

Em 1994, uma série de 11 BMW Série 5, cinco berlinas e uma carrinha, deveriam ter sido entregues a uma frota de rent-a-car na Bulgária. No entanto, por qualquer motivo, os carros não saíram do armazém onde estavam guardados e ficaram lá esquecidos. O armazém foi abandonado com os carros no interior, escapando à atenção de ladrões de peças e vão agora ser colocados em leilão, depois de terem sido descobertos pelo grupo de Facebook Rust Free Zone.

O principal problema é que se um BMW Série 5 com 25 anos e zero quilómetros parece atractivo, os carros não estão exactamente novos. As capas não foram suficientes para os proteger da corrosão e todos estão a precisar de pintura nova, além de mudar todos os líquidos.