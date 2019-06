Mundo

Enfermeiro alemão condenado a prisão perpétua pela morte de 85 doentes

Um antigo enfermeiro, que era conhecido por alguns colegas como o "Rambo das ressuscitações", foi condenado pela morte de 85 dos seus pacientes e sentenciado a prisão perpétua.

Fotografia: DR

Niels Högel, cita o Diário de Notícias, injectava os seus pacientes com medicamentos que lhes provocavam paragens cardíacas, tentando reanimá-los de seguida para poder ser visto como um herói. Já tinha sido condenado por três homicídios em 2015, tendo os procuradores resolvido no ano passado acusá-lo por mais uma centena de mortes.

No final, os procuradores admitiram que não tinham provas em três casos, tendo Högel sido finalmente condenado por 85 mortes. Os crimes ocorreram entre 2000 e 2005, quando trabalhava primeiro no hospital de Oldenbourg e depois no de Delmenhorst. O ex-enfermeiro justificou as mortes com a satisfação que tinha ao ouvir "comentários positivos" sempre que conseguia salvar uma vida.

Um ex-colega, numa entrevista ao jornal alemão Bild , contou que Högel empurrava sempre os outros enfermeiros e médicos para o lado quando tentava ressuscitar os pacientes. Contou ainda que era conhecido como "Rambo das ressuscitações", segundo a Deutche Welle.

O ex-enfermeiro confessou, no início do julgamento, ter assassinado 43 pessoas, mas garantiu não se lembrar dos outros 52 casos. As suas vítimas eram de várias idades, sendo que algumas estavam em situação de saúde grave e outras a recuperar.

Nas alegações finais do julgamento, Högel pediu desculpas pelo que fez. De acordo com companheiros de prisão, Högel sente-se muito satisfeito por ser considerado o maior criminoso desde a segunda guerra mundial na Alemanha. Foi apanhado em junho de 2005, quando os colegas do hospital Delmenhorst o apanharam a manipular a seringa de um dos pacientes.

Segundo a lei alemã, um prisioneiro condenado a pena perpétua pode pedir liberdade condicional ao fim de 15 anos de pena. Mas no caso de Högel, o tribunal considerou que existe "gravidade na culpa" e esta pode ser adiada de forma ilimitada.