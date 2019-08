Entra em vigor Lei que proíbe uso de véu integral na Holanda

Regularidade no abastecimento e baixo consumo de energia fazem renascer negócios

Benguela consome actualmente apenas 95 dos 150 megawatts de potência disponível da energia proveniente das centrais hidroeléctricas estacionadas no Aproveitamento do Médio Kwanza, às quais se junta a barragem do Lomaum, localizada na região. A redução do consumo está directamente relacionada com a estação do Cacimbo, contrastando com a quota habitual do tempo do calor, quando a necessidade de energia eléctrica sobe até 140 Mw.