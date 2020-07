Mundo

Entusiasmo e conduta errática

Muito por culpa também dos posicionamentos erráticos do Presidente Donald Trump, os protestos antirraciais nos Estados Unidos atingiram uma dimensão mundial que abafou praticamente todas as tentativas da sua administração em querer impôr-se pela força.

A supremacia americana no mundo do saber, não se compade com baixezas rácicas

Fotografia: DR

O exemplo mais recente dessa conduta errática aconteceu a 28 de Junho. Donald Trump colocou na sua conta no Twitter um vídeo que mostrava um dos seus apoiantes a gritar “poder branco”, um slogan racista associado aos supremacistas brancos, mas apagou-o depois. Só que o gesto ficou registado. E, às vezes, é a primeira intenção que conta.

Segundo a Casa Branca, o Presidente não tinha ouvido “essa declaração”. O vídeo parece ter sido gravado na residência de idosos The Villages, na Florida, e mostrava apoiantes de Trump em confronto verbal com opositores do Presidente.

“Obrigado às excelentes pessoas de The Villages”, escreveu Trump quando divulgou o vídeo, onde se vê um homem a conduzir um carrinho de golfe com bandeiras e cartazes pró-Trump e a gritar “poder branco”.

O vídeo também mostrava manifestantes anti-Trump a gritar “nazi”, “racista” e insultos aos apoiantes do Presidente.

“Não há dúvida” de que Trump não devia ter retweetado o vídeo e “devia tirá-lo”, considerou o senador Tim Scott, o único republicano negro no Senado, à CNN.

Pouco tempo depois, Trump apagou o tweet em que partilhara o vídeo. Um porta-voz da Casa Branca, Judd Deere, afirmou na altura, em comunicado, que “o Presidente Trump gosta muito de The Villages” e “não ouviu essa declaração feita no vídeo”, mas apenas “o enorme entusiasmo dos seus muito apoiantes”.

O que, ainda assim, não abona a favor do Presidente. Pior: sendo a Casa Branca uma instituição que deve primar por uma actuação judiciosa, foi imperdoável a atitude do Presidente, sendo de notar que o incidente ocorreu numa altura de elevada tensão no país.