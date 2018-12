Mundo

Enviado dos EUA à coligação na Síria apresenta renúncia

O enviado dos Estados Unidos à coligação que luta contra o Estado Islâmico, Brett McGurk, apresentou a renúncia na sexta-feira, informou um funcionário do Departamento de Estado.

Brett McGurk

Fotografia: DR

A demissão, que será efectiva em 31 de Dezembro, ocorre logo após o Presidente Donald Trump ordenar a retirada das tropas norte-americanas da Síria, bem como da demissão do secretário da Defesa, Jim Mattis, citando desavenças importantes com o Presidente. McGurk, que tinha sido nomeado por Barack Obama e a quem Trump manteve no cargo, disse na semana passada que “ninguém” podia “declarar uma missão cumprida” na batalha contra o EI.

McGurk assinalou na carta de renúncia que os militantes do EI não foram derrotados e que a retirada prematura das tropas pode fomentar condições que permitam aos extremistas voltar a tomar o poder na região.