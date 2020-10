Mundo

Epidemiologista sueco: Um milhão de mortes por Covid é um “número bastante pequeno”

O epidemiologista sueco autor da abordagem inovadora da Suécia no combate à Covid-19 afirmou que o milhão de óbitos causado pelo novo coronavírus é “um número bastante pequeno, em comparação com muitas outras doenças que causam a morte”.

Fotografia: DR

“Não nos devemos enganar com a ideia de que este (Covid-19) é o único problema que temos no mundo, quando falamos de saúde global”, disse segunda-feira Anders Tegnell, director da Agência de Saúde Pública da Suécia, em declarações a uma rádio de Estocolmo.



Enquanto a maioria dos países europeus entrou em confinamento no início da pandemia, ao encerrar escolas, restaurantes, ginásios e até fronteiras, as pessoas na Suécia continuaram a gozar das liberdades sem restrições, apenas com o ónus da responsabilidade de cada um.

A passagem da barreira do milhão de óbitos surgiu mais de nove meses depois do início da crise pandémica, que tem estado a devastar a economia global e testou a determinação dos líderes mundiais, opôs a ciência à política e forçou multidões a mudar a forma como vivem, aprendem e trabalham.