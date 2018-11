Mundo

Equipa de transição lidera actual Governo

O coordenador da campanha do Presidente eleito do Brasil, Onyx Lorenzoni, foi nomeado ministro extraordinário pelo actual Chefe de Estado, Michel Temer, para liderar a equipa de transição para o futuro Governo de Jair Bolsonaro, foi divulgado ontem no Diário Oficial da União.

Braço direito de Bolsonaro lidera a equipa

Fotografia: DR

Braço direito do Presidente eleito, o deputado (membro da câmara baixa parlamentar) Onyx Lorenzoni já foi anunciado como futuro chefe do Ministério da Casa Civil.

Além de Lorenzoni, o Governo de Bolsonaro já confirmou o juiz Sérgio Moro para ocupar a pasta da Justiça, o general da reserva Augusto Heleno para a Defesa, o economista Paulo Guedes para a Economia e o astronauta Marcos Pontes para a Ciência e Tecnologia. Onyx Lorenzoni passou os últimos dias em Brasília, a preparar a chegada de Bolsonaro, hoje, à capital brasileira. O Presidente eleito usou a rede social Twitter para comentar o início oficial dos trabalhos da equipa de transição. "Esta semana damos mais um grande passo com o início do funcionamento do grupo de transição de Governo. Em Brasília, teremos acessos iniciais a números e informações que serão passadas aos brasileiros", escreveu Bolsonaro. O próximo Chefe do Estado brasileiro tem um encontro marcado com o actual Presidente, Michel Temer, amanhã.