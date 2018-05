Mundo

Equipa põe fim a teorias sobre a morte de Hitler

Uma equipa de patologistas franceses pôde, recentemente, analisar um conjunto de dentes que foram recuperados pelas forças soviéticas em Berlim, no início de Maio de 1945, e que estavam guardados em Moscovo.

Estudo prova suicídio de Hitler

Fotografia: DR

Esta foi a primeira vez que as autoridades russas autorizaram análises da dentição em mais de 70 anos.

As conclusões dos especialistas, publicadas no European Journal of Internal Medicine, são claras: Adolf Hitler morreu mesmo a 30 de Abril de 1945, como dizem os livros de história.

“Os dentes são autênticos – não há dúvida possível. O nosso estudo prova que Hitler morreu em 1945”, afirma o líder da equipa de patologistas, Philippe Charlier, à agência de notícias francesa AFP.

Hitler, recorde-se, vendo-se rodeado pelas tropas aliadas e sem hipótese de comunicar com o que restava da Wehrmacht [forças armadas do Terceiro Reich], decidiu suicidar-se, juntamente com Eva Braun, a sua mulher. Antes de se matar, porém, deixou instruções precisas sobre o que deveria acontecer ao seu corpo: devia ser queimado.

Os seus restos mortais, e os de Eva, foram encontrados apenas no dia 5 de Maio pelas forças soviéticas, tendo sido facilmente identificado pelos seus dentes. “Os dentes de Hitler eram tão maus – extraordinariamente maus – que era possível identificar o corpo só através dos dentes”, indicou o patologista forense Mark Benecke.

As teorias da conspiração sempre dominaram no que respeita à morte do ‘führer’ alemão. “Não podemos pôr fim a todas as teorias da conspiração sobre Hitler, mas não fugiu para a Argentina num submarino, não está escondido numa base secreta da Antártida nem no lado negro da Lua”, indicou Philippe Charlier.