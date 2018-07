Mundo

Equipas de resgate estão na corrida contra o tempo

O resgate dos 12 jovens da equipa de futebol juvenil e do seu treinador, presos há 13 dias no interior de uma caverna na Tailândia, pode estar em suspenso, uma vez que as equipas de emergência consideram-no demasiado perigoso nesta altura.

Equipa de resgate constituída maioritariamente por voluntários enfrenta dificuldades

Fotografia: DR

Um relatório médico, divulgado ontem por uma fonte da Marinha sob anonimato à CNN, diz que avançar com o resgate é demasiado arriscado. O relatório considera que dois dos rapazes e o treinador estão a sofrer de exaustão e má nutrição, o que inviabiliza o resgate, pelo menos para já.

As equipas de emergência continuam numa corrida contra o tempo e uma das opções avançadas seria ensinar os jovens a nadar, de forma a que consigam, com ajuda dos mergulhadores, sair da gruta. A opção de esperar pelo fim da época das monções, que deverá durar cerca de quatro meses, também parece estar fora de questão.

Enquanto isso, a Marinha começou a bombear oxigénio para o interior da gruta, isto enquanto as equipas continuam a drenar grandes quantidades de água, apesar do contratempo, provocado por um grupo de voluntários que inundou, por engano, parte da caverna.

Algumas das entradas ainda estão inundadas, porque são demasiado estreitas e sinuosas. Por isso, a única forma de sair (ou entrar) na gruta é mergulhar na água escura e lamacenta.

Para entrarem no complexo de grutas, os mergulhadores têm de percorrer vários túneis, uma operação que leva seis horas até estes conseguirem chegar junto da equipa, mais cinco para regressar à superfície.

A juntar a estas dificuldades, as equipas de emergência têm de enfrentar as condições climatéricas adversas.

No exterior da gruta, continua montado um acampamento onde estão reunidas as mais de mil pessoas que participam nas operações de resgate. A comunidade local tem levado comida e outros mantimentos aos mergulhadores.



Optimismo

Um dos mergulhadores, Ivan Karadzic, disse à SKY News que a operação deve avançar “muito em breve e o resgate acontecer já “em breve.”

Karadzic admitiu que o ambiente no seio da equipa de mergulhadores “mudou” muito depois da morte de um antigo mergulhador Navy Seal. Saman Gunan tinha levado reservas de ar aos jovens presos; no regresso, não tinha oxigénio suficiente, ficou inconsciente e morreu.

“Deixou-nos muito tristes”, contou Ivan Karadzic.

O mergulhador falou ainda dos desafios que esta operação de resgate envolve. “Inicialmente, pensámos que poderíamos manter os rapazes vivos onde estão, mas agora muitas coisas mudaram”, realçou.

O facto de envolver jovens só aumenta as dificuldades da missão de salvamento. “A maioria dos mergulhadores tem treino para salvar outros mergulhadores, mas resgatar crianças? Isso é uma novidade para nós.”

Ivan Karadzic disse ainda que a água na caverna estava a descer ao ritmo de “um ou dois centímetros por hora.”

As chuvas intensas neste período de monções - que devem agravar-se nas próximas semanas - só aumentam a pressão sobre a missão de resgate.



Fifa convida meninos

Enquanto isso, o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, convidou os meninos para a final do Campeonato do Mundo da Rússia-2018, na expectativa de um resgate antes de 15 de Junho.

O responsável da FIFA disse esperar que os integrantes da equipa 'Wild Boars', presos na caverna inundada há quase duas semanas, sejam resgatados a tempo de viajarem para a capital russa, Moscovo.

“Se, como todos desejamos, reencontrarem com as suas famílias nos próximos dias e a sua saúde permitir, que façam a viagem, a FIFA ficaria feliz de convidá-los para assistir a final do Mundial-2018”, escreveu Infantino numa carta enviada ao presidente da Federação Tailandesa de Futebol.

“Sinceramente, espero que possam se unir a nós para assistir a final, que indubitavelmente será um momento de união e celebração”, completou.

Os com idades entre 11 e 16 anos, estão presos desde 23 de Junho numa caverna ao lado do treinador de 25 anos. Os meninos foram encontrados na segunda-feira por mergulhadores.