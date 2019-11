Mundo

Erdogan acusa os EUA de falta de compromisso

O Presidente turco acusou ontem os Estados Unidos de não terem cumprido totalmente o compromisso de retirar as forças curdas do nordeste da Síria, antes de partir para Washington para se reunir com o seu homólogo norte-americano.

Presidente turco tem encontro com Trump em Washington

Fotografia: DR

“Vou dizer ao Presidente (Donald Trump), com provas documentais, que o acordo a que chegámos (na Síria) não foi totalmente respeitado”, disse Recep Tayyip Erdogan, numa conferência de imprensa no aeroporto de Ancara.

Um acordo assinado a 17 de Outubro pelo Vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, durante uma visita a Ancara, abriu caminho para a suspensão da ofensiva turca lançada a 9 de Outubro no nordeste da Síria para expulsar as milícias curdas - nomeadamente as Unidades de Protecção Popular (YPG), aliadas de Washington no combate ao terrorismo.