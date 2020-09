Erdogan avisa França para "não entrar em conflito com a Turquia"

PGR discute recuperação dos 900 milhões de dólares

A directora do Serviço Nacional de Recuperação de Activos da Procuradoria-Geral da República, Eduarda Rodrigues, reuniu-se, sexta-feira, em Berna, com as autoridades judiciais da Suíça, com quem discutiu, com profundidade, entre outros assuntos, o processo referente aos 900 milhões de dólares depositados ilicitamente na conta do empresário angolano Carlos Manuel de São Vicente.