Mundo

Erdogan confirma presença de sírios pró-Ancara na Líbia

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmou, sexta-feira, pela primeira vez, a presença de combatentes sírios pró-Ancara na Líbia para apoiar o Governo de Tripoli face às forças do homem forte do leste líbio, Khalifa Haftar.

Fotografia: DR

“Há elementos do Exército Nacional Sírio (ANS) no local. Eles (Haftar e os seus apoiantes) querem que partam. Por que é que não se fala da em-presa de segurança russa com 2.500 homens de que Haftar dispõe?”, questionou Erdogan, em declarações à imprensa em Istambul.

O ANS é uma coligação de grupos armados sírios treinados e financiados pelas autoridades de Ancara.

Vários responsáveis estrangeiros já tinham referido que a Turquia tinha enviado combatentes sírios para ajudar o Governo de Tripoli, após a assinatura de um acordo de cooperação militar entre os dois países, mas Ancara não tinha até então confirmado as informações.

O conflito líbio opõe o Governo de Acordo Nacional (GNA, reconhecido pela ONU), dirigido por Fayez al-Sarraj, ao designado Exército Nacional Líbio (ENL) liderado por Khalifa Haftar.

Entretanto, cerca de três mil camelos foram retirados a semana passada de Tripoli, na Líbia, depois de um bombardeamento levado a cabo por forças leais a Khalifa Haftar.

Nas redes sociais circularam vídeos do momento em que os animais eram retirados daquele território.

Para que os camelos passassem, as autoridades foram obrigadas a cortar o trânsito em algumas estradas.

Os animais deixaram o porto de Tripoli pouco depois da meia-noite de quarta-feira, dia 19, e seguiram para a zona oeste do país, num percurso de 45 km, para tentar escapar aos conflitos que se verificavam na capital. Chegaram ao destino na quinta-feira de manhã, de acordo com relatos de comerciantes locais.

A Líbia é um país imerso num caos político e de segurança desde o assassinato do Presidente Muammar Kadhafi, em 2011, e tornou-se num terreno fértil para as redes de tráfico ilegal de migrantes e situações de sequestro, tortura e violações.

A situação tornou-se ainda mais crítica desde o início da ofensiva militar das forças do marechal Khalifa Haftar, que avançou em Abril de 2019 contra Tripoli, a sede do Governo de Acordo Nacional líbio estabelecido em 2015.

Desde o início da ofensiva das tropas de Haftar sobre Tripoli foram mortos mais de 280 civis e cerca de dois mil combatentes, segundo a ONU. Perto de 150 mil líbios foram deslocados.