Mundo

Erdogan diz que é Macron quem está em “morte cerebral” e não a NATO

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, emitiu hoje fortes críticas ao homólogo francês Emmanuel Macron ao considerá-lo “em estado de morte cerebral” e exacerbando as tensões a uma semana de uma cimeira crucial da NATO.

Chefe de Estado turco, Tayyip Recep Erdogan, à direita, faz fortes críticas ao homólogo francês, Emmanuel Macron

Fotografia: DR

“A partir da Turquia dirijo-me ao Presidente francês Emmanuel Macron e voltarei a dizê-lo na NATO. Examina em primeiro lugar a tua própria morte cerebral”, disse Erodgan ao retomar as declarações de Macron que considerou a NATO em estado de “morte cerebral”.

No início de Novembro, em entrevista à revista semanal britânica The Economist, o Presidente francês definiu a NATO em estado de “morte cerebral”, uma declaração que abalou a aliança militar.

Na declaração, Emmanuel Macron lamentou a ausência de coordenação entre os Estados Unidos e a Europa e o comportamento unilateral da Turquia - membro da Aliança Atlântica - na Síria, na sequência da ofensiva militar contra uma milícia curda apoiada pelos países ocidentais.

“Estas declarações apenas se aplicam a pessoas do teu género que estão em estado de morte cerebral”, insistiu o Presidente turco durante um discurso em Istambul.

As observações de Erdogan reforçam as tensões entre a Turquia e a NATO antes da cimeira crucial da Aliança em Londres agendada para a próxima semana. Erdogan e Macron, e ainda a chanceler alemã Angela Merkel e o Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, deverão reunir-se à margem da reunião para abordar a situação na Síria.

Os países ocidentais criticaram a mais recente intervenção militar na Síria contras as milícias curdas Unidade de Protecção Popular (YPG), que a Turquia considera uma formação “terrorista”. Neste âmbito, Macron considerou na entrevista ao The Economist que esta acção unilateral se incluía entre os sintomas de “morte cerebral” da NATO.

As críticas incisivas da França à Turquia suscitaram uma reacção imediata dos dirigentes turcos, que nas últimas semanas têm acusado Paris de pretender implantar um “Estado terrorista” no Norte da Síria.

“Ninguém te presta atenção. Ainda possuis um lado amador, começa por remediar isso”, sugeriu ainda Erdogan numa referência a Macron.

“Quando se trata de fanfarronice, sabes fazê-lo. Mas quando se trata de enviar à NATO o dinheiro que lhe deves, é outra coisa”, acrescentou Erdogan.

“É tão inexperiente! Não sabe o que é a luta antiterrorista, é por isso que os 'coletes amarelos' invadiram a França”, prosseguiu.

“Podeis gesticular quando quiserdes, mas acabareis por reconhecer a legitimidade da nossa luta contra o terrorismo”, vincou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de França informou já que vai chamar o embaixador da Turquia em França para explicar as declarações do Presidente turco.

“Sejamos claros, não é uma declaração, é um insulto”, considerou fonte da Presidência francesa citada pela France Press.

“O embaixador vai ser convocado ao Ministério para se explicar”, acrescentou.