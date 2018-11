Mundo

Erdogan afirma ter partilhado gravações com Riade Washington e Paris

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmou ontem a existência de gravações do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi a 2 de Outubro no consulado saudita em Istambul, alegando ter partilhado com Riade, Washington e Paris. “Nós demos as gravações à Arábia Saudita, a Washington, aos alemães, aos franceses, e aos ingleses”, disse o Chefe de Estado numa conferência de imprensa.

Fotografia: DR

A Presidência esclareceu em seguida que as gravações foram ouvidas, mas que não foram partilhados documentos escritos.

O Ministério Público turco declarou recentemente que Jamal Khashoggi, de 59 anos, foi estrangulado e posteriormente desmembrado no consulado saudita em Istambul, no dia 2 de Outubro, onde tinha entrado para obter um documento para se casar com uma cidadã turca.

O jornalista era esperado no consulado por um comando de 15 agentes sauditas que viajaram para a cidade turca algumas horas antes. regressaram à Arábia Saudita na mesma noite.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, assegurou recentemente numa coluna publicada no jornal americano The Washington Post que está certo de que a ordem para matar o jornalista dissidente surgiu "do mais alto nível" do poder da Arábia Saudita.