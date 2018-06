Erdogan lidera resultados das eleições presidenciais

Consulta termina em Benguela e Malanje

As províncias da Lunda-Norte, Cuanza-Sul, Benguela e Malanje encerram o calendário de consultas públicas do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado sobre o processo de implementação das autarquias, marcadas para 2020, por sugestão do Conselho da República ao Presidente João Lourenço.