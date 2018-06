Mundo

Erdogan vence as eleições e reforça poder na Turquia

Recep Tayyip Erdogan venceu as eleições presidenciais de domingo com 53 por cento, segundo resultados provisórios citados pela agência Anadolu.

Competências do Presidente ficam reforçadas com a votação

Nas legislativas, que se realizaram juntamente com as presidenciais, o partido de Erdogan, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), ficou aquém da maioria, com 42 por cento dos votos (293 assentos), mas, com os 11 por cento (50 assentos) conseguidos pelo seu actual parceiro de coligação, o partido ultranacionalista MHP, tem assegurada a maioria parlamentar na câmara de 600 deputados.

Estas eleições marcam a entrada em vigor da maioria das medidas de reforço das competências do Presidente adoptadas no referendo constitucional de Abril de 2017.

Ao abrigo das novas regras, Erdogan, primeiro-ministro entre 2003 e 2014 e Presidente desde então, pode candidatar-se a mais dois mandatos de cinco anos cada.



Felicitações

A OTAN já felicitou o Presidente reeleito, considerado um aliado-chave da Aliança militar Atlântica na luta contra o terrorismo.

O secretário-geral da Organização, Jens Stoltenberg, disse que a Turquia é um aliado-chave “por muitas razões e não apenas pela sua localização geográfica e estratégica”, enquanto país que faz fronteira com a Rússia e o Mar Negro, mas também com o Iraque e a Síria.