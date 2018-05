Mundo

Escócia relança debate sobre independência

Os nacionalistas escoceses relançaram ontem as suas aspirações independentistas ao divulgarem um relatório sobre as vantagens económicas que resultariam da saída da Escócia do Reino Unido.

O documento de 354 páginas intitulado “Scotland: The New Case for Optimism” (“Escócia: Novas razões para estar optimista”) foi encomendado

pelo Governo escocês dirigido pela nacionalista Nicola Sturgeon.

O relatório apresenta 50 recomendações para tornar a Escócia “o melhor dos pequenos Estados do mundo”, fazendo comparações com a Dinamarca, a Finlândia ou a Nova Zelândia, e salienta que as finanças escocesas se vão ressentir do 'Brexit', o processo de saída

do Reino Unido da União Europeia.

“O 'Brexit' vai prejudicar, a longo prazo, os nossos empregos e o nosso padrão de vida”, escreve Andrew Wilson, o coordenador

do relatório, cujo objectivo é “mostrar como se pode construir uma economia melhor, uma sociedade melhor e um futuro melhor”.

O relatório recomenda, por exemplo, incentivosà imigração, em resposta aos receios de que o 'Brexit' implique uma redução na mão-de-obra disponível, receitas fiscais e gastos públicos.

As receitas da exploração de hidrocarbonetos no Mar do Norte seriam investidas num fundo soberano, como na Noruega, em vez de serem utilizadas para despesas correntes, como é actualmente o caso.