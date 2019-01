Mundo

Eslováquia convoca eleições presidencias para Março

A Eslováquia realiza a 6 de Março eleições presidenciais, com a possibilidade de uma segunda volta duas semanas mais tarde, anunciou ontem Andrej Danko, presidente do Parlamento do país europeu.

Fotografia: DR

Caso nenhum candidato obtenha mais de 50 por cento dos votos depositados nas urnas, a segunda volta decisiva será a 30 de Março.

Por enquanto, há dez candidatos para suceder o actual Presidente, o empresário independente Andrej Kislka, incluindo alguns políticos em actividade, como o líder do partido aliado da minoria húngara Most-Híd, Bela Bugar.

Também anteciparam as candidaturas do extremista de direita Marian Kotleba, do partido Nase Slovensko, e o juiz do Tribunal Supremo e ex-ministro de Justiça, Stefan Harabin. A Eslováquia é um pequeno país da Europa Central, que fez parte da antiga Checoslováquia, com 5,4 milhões de habitantes e membro da União Europeia desde 2004.