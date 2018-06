Mundo

Espanha aceita receber barco com imigrantes

A Espanha anunciou ontem à tarde que aceita receber o barco que transporta 629 imigrantes africanos, depois da Itália e de Malta se terem recusado a fazê-lo.

O ministro do Interior de Itália tinha pedido no domingo a Malta que recebesse o barco da ONG SOS Mediterrâneo, com 629 migrantes africanos a bordo, que o novo Governo italiano não autorizou que desembarcassem em Reggio Calabria, no Sul do território.

De acordo com a comunicação social italiana, Matteo Salvini enviou uma carta urgente às autoridades maltesas, explicando que o Aquarius, com pessoal dos Médicos Sem Fronteiras, encontrava-se a 43 milhas náuticas de Malta (quase 80 quilómetros), pelo que, no seu entender, a obrigação de desembarque dos migrantes não pertencia aos italianos.

A Guarda Costeira italiana, que coordena as operações de vigilância e resgate no Mediterrâneo central, disse que no sábado foram resgatados 629 imigrantes em seis operações, nas quais participaram unidades da ilha de Lampedusa, três navios mercantes e a ONG SOS Mediterrâneo.