Mundo

Especialista acusa Embaló de decidir à margem da lei

O constitucionalista português, Jorge Miranda, considera que a comissão criada pelo Presidente guineense para rever a Constituição é “inconstitucional”.

Fotografia: DR

Jorge Miranda, que participou na elaboração da Constituição da Guiné-Bissau, acusou, sábado, Umaro Sissoco Embaló, de estar a agir à margem da Constituição, ao demitir o Governo eleito e querer liderar o processo de revisão constitucional que é da exclusiva competência do Parlamento e dos deputados.

Umaro Sissoco Embaló “tem de respeitar a Constituição antes de mais nada e a maioria parlamentar que não é coincidente com a maioria que o elegeu”, afirmou Jorge Miranda ao jornal português “Público”, negando que alguma vez tenha prestado declarações em sentido contrário, como dá a entender uma notícia falsa que circulou, no fim-de-semana, na Guiné-Bissau.

“Nunca defendi nenhuma proposta constitucional na Guiné-Bissau”, garantiu. “Não sei como apareceu essa ideia”.

Uma imagem falsa, com o logótipo do jornal “Público” e uma fotografia de Jorge Miranda, partilhada pelo blogue Fala de Papagaio, mostra uma entrevista forjada com este a defender a proposta de Embaló de ser “legal e legítima” e que “se não houver vontade por parte do poder legislativo para tal revisão, o Presidente da República pode tomar a iniciativa baseada nos seus poderes discricionários”.

Na verdade, o constitucionalista tem precisamente a opinião contrária sobre a crise política que se vive no país. “O que eu critico é o Presidente”, afirma Miranda. “Foi eleito sem ter havido uma pronunciação do Tribunal Supremo guineense, tomou posse e demitiu o Governo. Agora quer criar uma comissão de revisão constitucional, isso é que é inconstitucional. É inconstitucional a atitude do Presidente”, afirmou Jorge Miranda.



Parlamento estranha comissão

No sábado, o Parlamento da Guiné-Bissau reagiu com “espanto e estranheza” à criação, pelo Presidente, Umaro Sissoco Embaló, de uma comissão para a revisão da Constituição da República.

Segundo a Lusa, em conferência de imprensa, Rui Diã de Sousa e Lassana Fati, membros da comissão parlamentar criada para propor os termos da revisão constitucional, em funcionamento desde 2007, mostraram-se surpresos pela decisão de Sissoco Embaló em instituir uma outra comissão sobre a mesma matéria.

“Estranheza porque à luz da lei fundamental da Guiné-Bissau é importante retermos que existe uma comissão criada pelo Parlamento para a revisão constitucional”, notou Diã de Sousa, antigo ministro e ex-deputado.

Enquanto líder da comissão parlamentar que já trabalha na revisão constitucional, Sousa alertou para o facto de na Guiné-Bissau “a iniciativa de mudanças na Lei Magna ser da exclusiva competência dos deputados”.

“Apesar do trabalho árduo que esta comissão já fez desde a oitava legislatura, recebemos com espanto a criação de uma outra comissão pela Presidência da República”, disse Rui Diã de Sousa.

Através de decreto presidencial, Umaro Sissoco Embaló instituiu uma comissão de nove elementos para, no prazo de 90 dias, lhe propor um novo texto constitucional que será submetido à apreciação do Parlamento, por intermédio de três partidos que o apoiam.

Embaló considera a revisão da Constituição guineense como elemento determinante para terminar com o ciclo de instabilidade governativa dos últimos anos, mas a classe jurídica e política considerou a iniciativa como “usurpação de competências” por parte do Presidente.

Rui Diã de Sousa afirmou que na Guiné-Bissau existe o princípio da separação e interdependência dos poderes do Estado e que nenhum órgão se sobrepõe a outro.

O deputado Lassana Seidi defendeu, por seu lado, que recebeu com “espanto a criação de uma outra comissão” de revisão da Constituição, numa altura em que, salientou, a outra equipa já tem “quase concluída” a proposta do novo texto.

Seidi notou que a comissão criada pelo Parlamento, conforme a lei do país, funciona com a colaboração de deputados, representantes de todos os órgãos de soberania guineense, da sociedade civil, das igrejas e do poder tradicional.

Não fossem as eleições de Março passado, as presidenciais de Novembro e Dezembro, a crise pós-eleitoral, a que se seguiu a publicação dos resultados da segunda volta do escrutínio presidencial, e a actual pandemia do novo coronavírus, a comissão parlamentar já estaria a apresentar as conclusões dos trabalhos, frisou Lassana Seidi.

Na qualidade de presidente da comissão criada pelo parlamento, Rui Diã de Sousa convida qualquer entidade guineense a integrar a equipa que lidera e exorta a que todos se submetam às leis do país.

“É tempo de respeitarmos a lei, estamos num Estado de Direito democrático em que toda a gente está subordinada à lei”, defendeu Diã de Sousa.

Fonte parlamentar disse à Lusa que o líder da instituição, Cipriano Cassamá, endereçou uma carta a Umaro Sissoco Embaló a alertar sobre a necessidade de conformação de qualquer iniciativa da revisão constitucional aos ditames da própria Constituição da Guiné-Bissau.