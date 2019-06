Especialista defende vistos humanitários com passagem segura para Europa

Lunda-Norte recolhe bens para apoiar vítimas da seca

Cerca de 150 toneladas de bens de primeira necessidade foram entregues, na cidade do Dundo, ao Governo Provincial da Lunda-Norte, pela Fundação Brilhante, instituição de caris social da ENDIAMA, e pela empresa Muzagrece do município do Lucapa, para apoiar as vítimas da seca no Sul do país.