Mundo

Esposa do líder do Dubai foge do país e pede asilo

A mulher do líder do Dubai, a princesa Haya bint al-Hussein, terá escapado do país depois de vários relatos de que sentia que corria risco de vida

O sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, um dos homens mais ricos do mundo

Fotografia: DR

O sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, um dos homens mais ricos do mundo, que desempenha também funções como primeiro-ministro do país e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, terá alegadamente escrito uma carta furiosa onde denunciava as traições e enganos da esposa.

Segundo o The Sun, a princesa deixou o príncipe herdeiro e procurou asilo na Alemanha. A CEO da organização Detained in Dubai, Radha Stirling, referiu que receberam múltiplos relatos da sua fuga do Estado árabe.

/>“Quando alguém pede asilo político, obviamente, é porque sente a sua vida em perigo e porque sofrer abusos e violações de direitos humanos”, começou por dizer, referindo ainda: “Já sabemos que a princesa Latifa, a filha do Sheikh Mohammed, fugiu dos Emirados Árabes Unidos e procurou asilo alegando abusos indescritíveis às mãos do pai”. “Agora, parece que a princesa Haya, a mulher do Sheikh, também fugiu do país e procurou asilo na Alemanha”, revelou.