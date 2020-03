Mundo

Estado de Emergência é decretado em Portugal

O Parlamento português decretou, ontem, sem nenhum voto contra mas com algumas abstenções, a entrada em vigor do Estado de Emergência, que de manhã havia sido aprovado pelo Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Fotografia: DR

Segundo a estação de televisão SIC, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condicionou a discussão no Conselho de Estado ao propôr logo de início o estado de emergência e o Conselho de Estado não divergiu do Presidente. Houve dúvidas e uma certeza: com a expectativa criada, recuar era impossível. No final, o Presidente da República agradeceu a “convergência”.

O Primeiro-Ministro confirmou, ao início da tarde, que o Governo deu um parecer favorável à declaração do Estado de Emergência na sequência do surto de Covid-19. Em declarações aos jornalistas, António Costa, disse que, dada a “gravidade da situação”, o Executivo entendeu os fundamentos de Marcelo Rebelo de Sousa para tomar a decisão. “Com a declaração do Estado de Emergência a democracia não será suspensa. Nós continuaremos no pleno funcionamento das instituições democráticas, continuaremos a ser uma sociedade aberta, de cidadãos livres, ou seja cidadãos responsáveis por si e pelos outros”, garantiu.

Terceira morte



Vieira Monteiro, de 73 anos, presidente do banco Santander Portugal é a segunda vítima mortal por Covid-19 em Portugal. Contraiu a Covid-19 em Itália, durante umas férias numa estância de Inverno.

António Vieira Monteiro liderava o Conselho de Administração do Santander desde 2019, após seis anos como CEO. Quando abandonou a liderança do Santander Totta, Vieira Monteiro disse que deixava o banco “preparado para continuar a enfrentar o futuro”. Salientou que, quando assumiu a instituição “não era quase nada”. Na altura, Vieira Monteiro apontou ainda a "aposta calculada” nas empresas como um dos fatores do sucesso.