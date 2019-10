Mundo

Estado Islâmico anuncia um novo líder

Depois de Abu Bakr al-Baghdadi ter morrido numa operação das forças especiais norte-americanas este sábado, o Estado Islâmico já tem um novo líder. O New York Post adianta que se trata de Abdullah Qardash, um antigo oficial das forças de Saddam Hussein e que é conhecido como ‘Destruidor’, mas também como por ‘Professor’.

Fotografia: DR

Ambos os apelidos podem ser justificados. Qardash é descrito como sendo cruel, autoritário e muito respeitado entre os membros do Estados Islâmico, mas também visto como um estratega. Era ele quem comandava e planeava as operações diárias do Daesh."Baghdadi era um testa-de-ferro. Não estava envolvido nas operações no dia-a-dia. Tudo o que Baghdadi dizia era sim ou não. Nenhum planeamento”, afirmou um analista à Newsweek.

Nos últimos anos, al-Baghdadi foi dando cada vez mais poder a Qardash e “tentava prepará-lo para liderar o Estado Islâmico no futuro”, disse Fadhel Abo Ragheef, um antigo analista de segurança do governo iraquiano, em declarações ao The Times em agosto.