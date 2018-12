Mundo

Estado de emergência renovado e alargado a mais regiões do oeste

O estado de emergência em vigor desde 2016 no este do Níger foi prorrogado e extensivo a três novas localidades no oeste do país, fronteiriças com o Burkina Faso.

Trata-se das localidades de Say, Torodi e Téra, que se juntam às de Diffa, no extremo leste do Níger, fronteiriço com a Nigéria, e de Tillabery (oeste), palco, há algum tempo de ataques organizados perpetrados por grupos terroristas.

Segundo o Governo, a medida justifica-se pela necessidade e urgência de fazer frente a essa crescente situação de insegurança. O estado de emergência dá amplos poderes às autoridades administrativas e militares em matérias de Polícia

e de Justiça e justifica-se pelo facto de o país estar confrontado com acções do jihadismo que afectam as suas fronteiras com o Mali e o Burkina Faso.