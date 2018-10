Mundo

Estado de urgência foi prorrogado por mais três meses

O Egipto prorrogou por mais três meses o estado de urgência no país, noticiou a imprensa local citada pela Xinhua. Os três primeiros meses do estado de urgência tinham sido impostos em Abril de 2017, após os atentados contra duas igrejas coptas nas províncias de Gharbeya e de Alexandria (norte), que haviam deixado 47 mortos e 120 feridos.

Fotografia: DR

Essa prorrogação tem como objectivo permitir que as forças de segurança “tomem todas as medidas necessárias para fazer face aos perigos, lutar contra o financiamento do terrorismo e preservar a segurança em todas as regiões do país”, indica o Jornal oficial. O país é alvo de uma vaga de ataques terroristas que mataram centenas de polícias e de soldados desde o derrube do antigo Presidente islamita Mohamed Morsi, em Julho de 2013.

Os atentados visaram, no início, a província do Sinai Norte, antes de se estender a outras províncias, entre as quais o Cairo, e de atingir a minoria cristã copta. A maior parte dos ataques foram reivindicados por Wilayat Sinai (Província do Sinai), um grupo terrorista local filiado no Estado islâmico.