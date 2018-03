Estado Islâmico exibe imagens de americanos mortos no Níger

Teste prepara "cinco" para enfrentar Marroquinos

A Selecção Nacional Sub-18 de futsal disputa amanhã às 16h00, um jogo amistoso com a equipa sénior da Clínica Sagrada Esperança, no pavilhão principal da Cidadela, em Luanda, no quadro da preparação para o desafio com a congénere do Marrocos, neste sábado à tarde, no mesmo recinto do distrito urbano do Rangel.