Mundo

Estado Islâmico exibe imagens de americanos mortos no Níger

Victor Carvalho

As redes sociais, neste caso o Instagram, voltaram a ser usadas pelo grupo terrorista Estado Islâmico para propagar uma mensagem destinada a evidenciar a capacidade que ainda detém para participar em atentados co-metidos em África.

Forças norte-americanas e francesas que desenvolvem missões em África estão sob a mira de grupos terroristas aliados do Estado Islâmico

Fotografia: DR

Desta feita, o Estado Islâmico divulgou imagens de um ataque efectuado por uma organização que lhe está afiliada, o Jammal Nusrat al-Islam, um grupo que opera na região do Sahel e que se diz ter também ligações com a al-Qaeda.

Anteriormente, por várias vezes, o mesmo Estado Islâmico havia recorrido às redes sociais para divulgar vídeos e publicar comunicados de um outro grupo terrorista, o Boko Haram, que opera especificamente na Nigéria mas que frequentemente efectua incursões nos países vizinhos, sobretudo nos Camarões, Chade e Níger.

Se até agora o combate ao Jammal Nusrat al-Islam era feito longe das redes sociais, e por isso mesmo sem grande impacto mediático, com a entrada em cena do Estado Islâmico tudo o que se passar na região servirá para ser utilizado como arma de campanha destinada a promover o terrorismo e a revelar as fragilidades dos que têm a responsabilidade de o combater. Este mais recente vídeo, disponível desde o fim de semana, mostra uma suposta emboscada que vitimou no ano passado quatro militares norte-americanos no Níger.

O vídeo começa com um grupo de combatentes do Ja-maat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que está radicado na região do Sahel e tem ligações à Al-Qaeda, a jurarem fidelidade a Abu Bakr al-Ba-ghdadi, o auto-proclamado califa do Estado Islâmico. De-pois, são exibidas imagens que mostram vários militantes do Estado Islâmico armados a andar e a correr num deser-to, no que parece ser a preparação para a propagada emboscada. Logo a seguir, surgem imagens alegadamente captadas pela câmara do capacete de um dos soldados norte-americanos, que mostram um deles a ser abatido durante uma troca de tiros que continua até os outros três morrerem. Nas imagens não fica claro quando é que a emboscada ocorreu.

A morte destes quatro soldados norte-americanos havia causado uma forte polémica nos Estados Unidos quando, em Outubro do ano passado, o Presidente Donald Trump apareceu na televisão a tentar confortar por telefone uma das viúvas.

Na ocasião, Donald Trump foi acusado de se aproveitar do sofrimento dessa viúva para promover a sua imagem junto da opinião pública norte-americana, na altura bastante desgastada.



Novo tipo de terrorismo

Depois dos recentes desaires averbados pelo Estado Islâmico na Síria e no Iraque, que já foram os seus grandes bastiões, aquele grupo enveredou por praticar um novo tipo de terrorismo que se baseia no recurso às redes sociais. É através delas que a organização publicita atentados efectuados não por si, mas por grupos a que supostamente está ligada, como é o caso do Boko Haram e dos que actuam na região do Sahel. Desse modo, os ataques feitos pelos seus filia-dos são reivindicados pelo Estado Islâmico como sendo seus, o que serve para alimentar a sua máquina de propaganda e para manter alta a chama do fervor radical dos que o protegem. Depois de um período em que os financiamentos fluíam graças ao contrabando do petróleo, imposto por força da ocupação de importantes reservas no Iraque e na Líbia, as coisas começaram a complicar-se à medida que os seus jihadistas iam sendo expulsos e empurrados para zo-nas desérticas.

Para compensar a perda dos fluxos financeiros conseguidos com o contrabando do petróleo, o Estado Islâmico aposta forte no financiamento de milionários que defendem o radicalismo islâmico e que se encontram espalhados sobretudo no mundo árabe, em especial na Arábia Saudita.

Mas, para que esses financiamentos sejam feitos é necessário mostrar algum serviço, ou seja, provar que o radicalismo dos seus elementos continua a ser suficientemente forte para prosseguirem com a prática do terrorismo. Daí a necessidade que o Estado Islâmico sente em se relacionar com grupos terroristas que actuam em zonas do continente africano.

Grandes linhas privadas de financiamento para o “Califado”

O processo de angariação de financiamento para o Estado Islâmico não se faz, somente, através do contrabando do petróleo.Doadores privados e instituições de caridade islâmicas no Médio Oriente, principalmente na Arábia Saudita e no Qatar, foram as primeiras fontes para o financiamento do grupo extremista.

Os “benfeitores” sunitas sempre apoiaram o Estado Islâmico para derrubar o presidente sírio, Basharal-Assad, que é alauíta, uma outra corrente do islão.Esses financiamentos foram usados, sobretudo, para financiar a viagem de combatentes internacionais para Síria e Iraque.

O Departamento do Te-souro dos Estados Unidos estimouque o grupo tenha ganho milhões de dólares por semana, na venda de petróleo e derivados a intermediários. O combustível era vendido, especialmente, à Turquia e ao Irão.

Porém, ataques aéreos contra a infraestrutura do grupo extremista, como refinarias, por exemplo, fizeram diminuir gradualmente essa fonte de recursos. Os sequestros serviram, igualmente, para financiar as actividades terroristas do Estado Islâmico, tendo chegado a gerar 20 milhões de dólares em recompensas pagas em 2014.

Um desertor disse à im-prensa que o grupo possuía um departamento inteiramente dedicado a organi-zar e a realizar sequestros, conhecido como “Aparato de Inteligência” onde os jornalistas estrangeiros eram os principais alvos. O sequestro também servia como uma ferramenta de propaganda valiosa para a organização.

Outra fonte de receita era a extorsão praticada contra milhões de pessoas que viviam em áreas sob seu controle total ou parcial.

Os pagamentos eram feitos por aqueles que atravessavam o território ou mantinhamlá negócios, ou mesmo moradores, em troca de serviços ou “protecção”.

O Estado Islâmico também conseguiu dinheiro por meio de assaltos a bancos, pilhagem, venda de antiguidades e roubos de colheitas ou gado. As minorias religiosas sempre foram forçadas a pagar um imposto especial, chamado de “jizya”.