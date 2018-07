Estado Islâmico sequestra dezenas de mulheres e crianças

Cuando Cubango regista alta prevalência do VIH/Sida

A província do Cuando Cubango ocupa o segundo lugar da taxa de prevalência no país do VIH/Sida, com 5,6 por cento, atrás do Bié que tem 5,8, sendo a capital Menongue a mais afectada, disse ao Jornal de Angola o chefe do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias local, William Mandawele.