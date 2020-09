Estados Unidos proíbem uso de aplicações chinesas TikTok e WeChat

Manuel Tavares de Almeida : “País abriu uma nova na construção de estradas”

O país abriu uma nova era no domínio da construção de estradas, com base nos padrões da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), afirmou, quinta-feira, na vila do Mussende, Cuanza-Sul, o ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território.