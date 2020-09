Estados Unidos ultrapassam a marca das 200 mil mortes devido à Covid-19

Cunene: Beneficiários de casas inacabadas têm prazo para concluir as obras

As pessoas que receberam as casas sociais inacabadas, no bairro Caxila III, arredores da cidade de Ondjiva, Cunene, no âmbito do Projecto Habitacional para as famílias afectadas pelas cheias de 2008, têm 30 dias para provarem que estão em condições de concluir as obras das residências, advertiu o Governo Provincial.