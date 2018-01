Mundo

Antigo assessor volta atrás e iliba filho de Donald Trump

Victor Carvalho |

O antigo assessor de Donald Trump veio agora a público rectificar algumas das acusações que havia feito ao ac­tual inquilino da Casa Bran­ca no livro lançado a semana pas­sada pelo jornalista britânico Michael Wolff.

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump referiu apenas que a sua família é estável e que ele é um génio com saúde mental e disponibilidade política

Fotografia: Saul Loeb | AFP

Steve Bannon, que deu as informações que permitiram a Wolff escrever o livro, vem agora dizer que nunca acusou o filho de Donald Trump de “traidor” por este se ter reunido com uma equipa de cidadãos russos que acusou de serem “espiões”.

Nesta sua nova “versão” do que disse e não disse ao autor do “Fogo e Fúria”, Bannon refere agora que se estava a referir a Paul Manafort, na altura um dos principais responsável pela campanha de Trump e não ao seu filho.

A reversão, segundo alguns observadores, talvez tenha a ver com a polémica das suas denúncias sobre o papel de­sem­penhado por Donald Trump Jr no processo que en­volve alegados espiões rus­sos e que está neste momen­to a ser investigado pelo Sena­do, pela Casa dos Representantes e por uma comissão criada especialmente pa­­-ra apurar se houve, ou não, in­terferência de cidadãos estrangeiros na corrida para as recentes eleições norte-americanas.

É que, de acordo com jornais norte-americanos, o livro de Michael Wolff estava já a ser encarado como uma peça “fundamental” para as investigações que estão em curso para apurar se haviam, ou não, espiões russos a trabalhar para a campanha de Trump, tendo mesmo o Washington Post adiantado que, “muito provavelmente”, Steve Bannon seria chamado para confirmar as declarações que fez e que estão inseridas no “Fogo e Fúria”.

No dia em que esta possibilidade veio a público, o próprio Steve Bannon apressou-se a recorrer ao site Axios para postar uma nota onde refere que o filho de Donald Trump é um “patriota” e um “homem bom”, virando as acusações de “traidor” em direcção a Paul Manafort.

Neste momento, ainda não se sabe se este “recuo” de Steve Bannon em relação ao filho de Donald Trump é o suficiente para convencer os investigadores a desistirem de o chamar a depor ou se, pelo contrário, permanece a convicção de que ele sabe mais do que disse para Michael Wolff colocar no livro.

Mas, a verdade é que Steve Bannon é apenas uma das 200 pessoas que Wolff diz ter entrevistado para escrever o livro que já bateu todos os recordes de venda, não só nos Estados Unidos como em todos os países onde foi lançado. Ao longo do livro, o autor faz de Donald Trump um retrato que o expõe como um presidente impaciente, sem interesse na leitura e pouco empenhado em entender como se move o mundo da política. E, da sua família, dá uma imagem de deslumbramento e de im­pre­paração para lidar com o seu novo estatuto. Em “Fogo e Fúria”, o actual inquilino da Casa Branca é referido por alguns dos seus mais directos colaboradores como uma pessoa “doente”, um “idiota” e de ter comportamentos de “criança”.

A Casa Branca, mal teve conhecimento antecipado do conteúdo do livro tentou evitar que ele fosse publicado, instruindo os seus advogados no sentido de con­tactarem a editora e o próprio Michael Wolff, advertindo-os de que poderiam ser processados.

/>Em resposta, a editora an­tecipou para sexta-feira passada o lançamento do livro, que apenas hoje deveria ser publicado, ganhando inesperados benefícios comerciais com a publicidade gratuita que o próprio Donald Trump deu à obra ao considerá-la, com base em extractos divulgados pelo jornal britânico The Guardian, um “chorrilho de mentiras alucinadas”.

O resultado é o que se sabe: em apenas três dias o livro vendeu mais de 300 mil exemplares, só nos Estados Unidos, tendo a editora recebido já pedidos de todo o mundo para a sua publicação noutras línguas.

Ao mesmo tempo já circula pela internet o PDF do livro “Fogo e Fúria” que pode ser baixado sem qualquer custo adicional.



Presidente reage com fúria mas pouco fogo

O presidente Donald Trump, como lhe é característico, não deixou nas mãos dos outros a missão da defesa da sua honra e reputação, não só como político mas, sobretudo, como cidadão no pleno uso das suas prerrogativas.

Numa série de postes no Twitter, a sua rede social de eleição e através da qual tem cometido imensas “gafes” políticas, Trump desde a altura em que o “Fogo e Fúria” foi lançado (sexta-feira passada) tem-se desdobrado em respostas, mais ou menos furiosas mas pouco fogosas ao que lá está escrito.

Nesses postes, Donald Trump faz a sua auto-defesa dizendo, entre outras coisas, que “durante a minha vida, as minhas duas mais-valias têm sido a minha estabilidade mental e o facto de ser muito esperto”.

Trump, que diz também ter evoluído da posição de um “homem de negócios muito bem sucedido” para “estrela de televisão” e presidente dos Estados Unidos “à primeira tentativa”. “Acho que isso me qualifica não como uma pessoa esperta, mas um génio… um génio muito estável”.

Sábado, numa conferência de imprensa na sua casa de férias em Camp David, Trump aproveitou a oportunidade para dizer ter andado na “melhor faculdade”, que foi “um excelente aluno” e que, uma vez terminados os estudos, “fez milhões de dólares”. Na ocasião, Trump disse não conhecer Wolff, que este nunca esteve na Sala Oval e que, à parte de uma entrevista feita há muito tempo para um artigo, os dois nunca conversaram formalmente.

“As leis contra a difamação são muito fracas neste país, se fossem mais fortes não teríamos coisas como estas a acontecer”, sublinhou.

Na véspera, o presidente Trump havia partilhado um Tweet onde descreve Michael Wolff como “um completo falhado” e que o livro é uma mão cheia de “falsidades aborrecidas”.