Barack Obama critica os líderes populistas

Concessionária contesta a posição do Executivo

A empresa “Atlantic Ventures”, que representa um grande consórcio privado nacional e internacional que obteve a concessão, no ano passado, dos direitos de construção do Porto do Dande, na província do Bengo, tornou público um comunicado, no qual explica que todo o projecto em que está envolvido “foi desenvolvido com transparência e a adjudicação desta concessão pelo Estado não representou a defesa de qualquer interesse privado e não pôs em causa o interesse público”.