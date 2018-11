Mundo

Candidato democrata reconhece a derrota

O candidato democrata ao cargo de governador da Florida, Andrew Gillum, admitiu hoje a derrota face ao republicano Ron DeSantis, após diversas contagens dos votos desde as eleições intercalares norte-americanas do dia 6 do corrente mês.

Fotografia: DR

“Quero felicitar Ron DeSantis que vai tornar-se no próximo governador do grande estado da Florida”, referiu numa mensagem de vídeo no Facebook o responsável municipal da capital estadual, Tallahassee, que esperava tornar-se no primeiro governador negro deste estado do sudeste dos EUA.