China está a incomodar "Wall Street"

Vias rodoviárias do país são precipícios para os condutores

Há segundos que o automobilista luta para encontrar o melhor sítio para colocar os pneus do Hyundai Tucson. Tem uma fila enorme de veículos atrás do seu, mas a quantidade de buracos, alguns com alguma profundidade, num troço da estrada que liga a zona do Avô Kumbi ao antigo controlo do Golfe, fazem-no parar e pensar se avança ou recua.