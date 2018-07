Mundo

Criminalização dos pobres é reflexo das falhas do sistema legal

Entre as falhas do sistema legal, o relatório de Alston também destaca que, em muitas cidades, os que vivem na rua são criminalizados apenas pela situação em que se encontram.

“Dormir em lugar público, mendigar, urinar em público e uma infinidade de outras infracções foram criadas para responder à 'praga' dos sem-abrigo”. Alston diz que, se-gundo dados oficiais, em 2017, havia cerca de 553.742 pessoas nessa condição nos EUA, mas ressalta que há evidências de que o número seja muito maior.

O funcionário afirma que só na região de Skid Row, no centro de Los Angeles, há cerca de 1,8 mil sem-abrigo que dispõem de apenas nove banheiros públicos, um número que sequer está de acordo com padrões da ONU para campos de refugiados e situações de emergência.

“Que haja tantos sem-abrigo é algo evitável e reflecte a decisão política de colocar a solução na mão da Justiça em vez de prover lugares para moradias adequadas e acessíveis, serviços médicos, psicológicos e formação profissional”.

“Castigar e prender os po-bres é a resposta tipicamente americana para a pobreza no século 21”, refere Alston na conclusão. “O encarceramento em massa é usado para tornar invisíveis temporariamente os problemas sociais e criar a ilusão de que se está a fazer alguma coisa”.



Desigualdade extrema

Segundo o relatório da ONU, os Estados Unidos são o país rico com o mais alto nível de desigualdade. Ele diz que os 1 por cento mais ricos tinham 10 por cento dos recursos nacionais em 1980 e passaram a ter 20 por cento em 2017. No caso da Europa, foi de 10 por cento a 12 por cento no mesmo período.

“O que a desigualdade extrema significa é que algumas pessoas detêm o poder económico e político e inevitavelmente usam isso para defender os seus próprios interesses”, diz.

“A elevada desigualdade debilita o crescimento económico manifesta-se em baixos níveis educacionais, um sistema de saúde inadequado e na ausência da protecção social para a classe média e os pobres, o que, por sua vez, limita as oportunidades económicas e inibe o crescimento geral”.