Mundo

Donald Trump mantém a construção do muro

O Presidente dos Estados Unidos mantém a construção do muro na fronteira com o México como prioridade do programa político, o que inclui promessas de perdão a ilegalidades cometidas para acelerar a estrutura.

O Presidente norte-americano insiste em levar adiante o projecto

Fotografia: DR

Donald Trump quer ver centenas de quilómetros de vedação na fronteira sul construídos antes da eleição presidencial de 2020. De tal modo que, dada a urgência, indicou aos assessores para acelerarem a execução de contratos de construção e que se apropriem de terras privadas, noticiou ontem o Washington Post.

O Presidente disse que vai usar os seus poderes para um perdão presidencial.

“Não se preocupem, vou perdoá-los”, terá dito aos funcionários das agências presentes nas reuniões sobre o muro. “Disse que as pessoas esperavam que construísse um muro e isso tinha que ser feito até às eleições”, que têm lugar em Novembro de 2020, afirmou um ex-funcionário ao Washinton Post.

Uma fonte da Casa Branca disse que essas declarações são uma piada de Trump.

Nas reuniões, o Presidente dos EUA diz para as autoridades “tomarem as terras”, de acordo com os participantes das reuniões. O incumprimento da promessa da campanha de 2016 seria uma desilusão para os apoiantes e uma derrota embaraçosa, diz Trump nessas reuniões.

Com a eleição a 14 meses de distância e centenas de quilómetros de vedação ainda em projecto, Trump tem realizado reuniões regulares da Casa Branca para actualizações de progresso e para acelerar o ritmo, de acordo com várias pessoas envolvidas nas discussões.

A fronteira dos Estados Unidos com o México tem a extensão de 3.141 quilómetros. Se-

gundo a agência Federal nor-te-americana de Protecção de Fronteiras e Alfândega, o muro tem agora 96 quilómetros, ou 13 por cento da promessa de Trump, 724 quilómetros construídos até às eleições.