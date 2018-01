Mundo

Estados Unidos desestabilizam toda região do Médio Oriente

O ministro dos Negócios es­trangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, considerou ontem que as políticas desestabilizadoras e intervencionistas dos Estados Unidos têm fomentado e complicado as várias crises no Médio Oriente.

Fotografia: Ozan kose | AFP

“A intervenção norte-a­me­ricana na região é a principal razão para alimentar as actuais crises e para complicá-las ainda mais”, afirmou Zarif, ao discursar pe­rante cerca de 200 peritos nacionais e internacionais reunidos em Teerão na II Conferência de Segurança.

Para o chefe da diplomacia iraniana, “os Estados Unidos continuam a ignorar a realidade da região e persistem nas políticas desestabilizado­ras e destrutivas, como, por exemplo, mantendo a presença militar ilegal na Síria”. “A ocupação da Palestina continua a ser o problema mais crítico que a região e o mundo inteiro enfrentam. Todos os assuntos regionais estão in­fluenciados directa ou indirectamente por esta grande ameaça”, afirmou Zarif, aludindo a Israel.

Em relação à Arábia Saudita, o chefe da diplomacia iraniana considerou que a continuação da intervenção militar da coligação militar liderada por Riade no Iémen constitui outra fonte importante de tensão.

Zarif criticou também a Arábia Saudita pelas ambições manifestadas, considerando que nenhum país pode procurar uma hegemonia regional, condenando ainda a compra em massa de armas e a corrida ao armamento no Médio Oriente.

O governante iraniano defendeu, nesse sentido, o diálogo e a cooperação entre os países da zona para que, juntos, enfrentem os actuais riscos, entre eles, destacou, o terrorismo e os separatismos de algumas regiões, como o Curdistão iraquiano.

As autoridades iranianas estão há mais de uma semana a acusar Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita de estarem por trás dos recentes protestos antigovernamentais no Irão. “Os Estados Unidos usaram todos os meios para dar um golpe duro, mas foram derrotados”, afirmou o general.