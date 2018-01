Mundo

EUA apoiam eleições nas datas previstas

O embaixador dos Estados Unidos na Guiné-Bissau, Tulinanbo Mushingi, defendeu em Bissau que o seu Governo pretende ver realizadas as eleições legislativas e presidenciais de acordo com o calendário previsto na lei do país.

Presidente José Mário Vaz chegou a sugerir eleições gerais para o próximo ano

Fotografia: Amadú Baldé |

Em conferência de imprensa de balanço de contactos com os actores políticos guineenses, realizada na quarta-feira, o diplomata norte-americano, com residência em Dakar (Senegal), disse ter exortado a todos sobre a necessidade de as eleições legislativas decorrerem este ano e as presidenciais no próximo, conforme o calendário.

“Para os EUA é extremamente importante a realização de eleições legislativas e presidenciais de acordo com o calendário eleitoral legalmente estabelecido”, declarou Tulinanbo Mushingi.

O Presidente guineense, José Mário Vaz, sugeriu, no passado mês de Dezembro, que o próximo acto eleitoral no país decorresse em simultâneo, mas em 2019, para dar tempo ao novo Governo a ser formado para que possa preparar melhor os dois escrutínios, sustentou.

O embaixador norte-americano na Guiné-Bissau, disse ter aproveitado os encontros com líderes guineenses para lhes lembrar da necessidade de haver um entendimento no país que possibilite a no­meação de um novo Governo, a ser integrado por todas as partes desavindas neste momento.

Mushingi exortou também sobre a importância da retoma das sessões plenárias do Parlamento, suspensas há mais de dois anos.

“Isto é particularmente relevante na medida em que as eleições aproximam-se”, sublinhou.

Elogiou o facto de durante a crise política que assola a Guiné-Bissau, há cerca de três anos, não ter havido violência, uma situação que, disse, deve ser preservada.



Carlos Gomes Júnior

O antigo primeiro-ministro guineense, Carlos Gomes Júnior, admitiu que irá analisar a possibilidade de voltar a liderar um Governo se for desafiado a fazê-lo e o país precisar dele, embora frisar que não é essa a sua intenção.

“Não é essa a minha intenção. Primeiramente teria que consultar a direcção do PAIGC, depois é que tomarei uma decisão”, afirmou o antigo primeiro-ministro, que se reuniu quarta-feira com o líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira.

Regressado ao país na passada quinta-feira, depois de passar os últimos cinco anos entre Portugal e Cabo Verde, depois de ter sido derrubado por um golpe militar, Carlos Gomes Júnior respondeu assim quando questionado sobre se admite a possibilidade de liderar um futuro Governo, na sequência da demissão de Umaro Sissoco Embaló, pelo líder guineense, na semana passada.

Gomes Júnior disse não ter essa pretensão e sublinhou ser antes de tudo um empresário, mas disposto a ajudar o país. “Se o país precisar de mim um dia, analisarei com os meus parceiros e com a minha família”, declarou Carlos Gomes Júnior.

O encontro entre os dois dirigentes do PAIGC durou pouco mais que 20 minutos, e à saída Gomes Júnior disse aos jornalistas tratar-se de “uma visita ao presidente do partido” que liderou durante 12 anos. Afirmou que Domingos Simões Pereira lhe desejou “um bom regresso” mas que a possibilidade da sua participação no congresso do partido, a realizar entre 30 deste mês a 4 de Fevereiro, não foi tema da conversa. “Não foi abordado nada disso, deixemos as coisas andar”, observou Carlos Gomes Júnior. Disse que teve sempre um bom relacionamento com os dirigentes do partido que liderou entre 2002 a 2014 mas não sabe responder se existe um mau relacionamento com o actual líder, Domingos Simões Pereira. “Se vocês entendem que há um mau relacionamento não sei”, frisou Gomes Júnior, que também se reuniu com o presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá.