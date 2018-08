Filha de Trump contra separação de famílias

Kabila faz visita a instituições sem esclarecer se é candidato

As visitas à principal base logística de apoio à actividade petrolífera no país (Sonils) e ao Museu das Forças Armadas Angolanas, sem quaisquer declarações à imprensa no final, marcaram o segundo e último dia da visita de trabalho do Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Joseph Kabila, ao país.