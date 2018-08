Governo norte-americano critica atitude de Pyongyang

Semba e fado em concerto no palco do Cine Atlântico

Os ritmos africanos e o fado voltam, uma vez mais, a fundir-se e a reunir no mesmo palco, em Luanda, artistas nacionais e portugueses, num único concerto no dia 4 de Outubro, no Cine Atlântico, no 4.º Festival Caixa Fado, ao contrário do ano passado em que foi promovido um segundo concerto em Benguela.